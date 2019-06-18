Тренер женской сборной России по волейболу: когда трибуны полные, играть проще

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков отметил поддержку болельщиков в Екатеринбурге в матче предварительного этапа Лиги наций с США. Российская команда проиграла со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).

«При своих трибунах играть проще, лично для меня. Может быть, кого-то сковывает, но наших — точно нет, поэтому спасибо болельщикам, трибуны полные, прекрасно болеют. Мы стараемся, но пока только частично получается. Завтра Таиланд надо обыгрывать, Нидерланды надо обыгрывать, сейчас приезжаем, разбираем… Таиланд — очень непростая команда, играет очень быстро. Хотя вроде бы низкие, но защищаются здорово. Поэтому надо сейчас разобраться в подаче, в кого подавать, чтобы сдержать комбинации на той стороне, потому что они очень быстро играют, могут запутать нас, если будем слабо подавать», — передаёт слова Панкова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.