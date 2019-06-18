Кирай: видеочелленджи нужны игре, они позволяют чаще принимать верные решения

Главный тренер женской волейбольной сборной США Карч Кирай после победы над командой России со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) в матче предварительного этапа Лиги наций отметил важность видеочелленджей.
«Видеочелленджи очень нужны игре, потому что они дают нам возможность чаще принимать правильные решения. Судьям очень сложно принимать правильные решения: всё происходит очень быстро, микроскопические касания на блоке, очень сложно увидеть это или попадание мяча в площадку. Уверен, это делает игру лучше и это более интересно для фанатов. Атмосфера была шикарной, мы любим играть при такой страстной поддержке.
Наши девушки вне стартовой шестёрки — отличные танцоры. Танцую ли я? Да, но не перед ними (смеётся)», — передаёт слова Кирая корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
- 18 июня 2019
-
23:08
-
22:59
-
21:27
-
21:19
-
20:37
-
20:27
-
18:50
-
18:05
-
17:31
-
17:11
-
16:58
-
16:39
-
16:08
-
15:25
-
14:25
-
13:40
-
13:32
-
13:16
-
13:09
-
12:25
-
11:54
-
11:39
-
11:16
-
10:09
-
09:43
-
09:12
-
09:07
- 17 июня 2019
-
21:47
-
16:24
-
16:00
-
15:12
-
14:42
-
14:31
-
14:21
-
14:17