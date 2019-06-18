Кирай: видеочелленджи нужны игре, они позволяют чаще принимать верные решения

Главный тренер женской волейбольной сборной США Карч Кирай после победы над командой России со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) в матче предварительного этапа Лиги наций отметил важность видеочелленджей.

«Видеочелленджи очень нужны игре, потому что они дают нам возможность чаще принимать правильные решения. Судьям очень сложно принимать правильные решения: всё происходит очень быстро, микроскопические касания на блоке, очень сложно увидеть это или попадание мяча в площадку. Уверен, это делает игру лучше и это более интересно для фанатов. Атмосфера была шикарной, мы любим играть при такой страстной поддержке.

Наши девушки вне стартовой шестёрки — отличные танцоры. Танцую ли я? Да, но не перед ними (смеётся)», — передаёт слова Кирая корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.