Крсманович: Сургут — красивый город, хотя для меня немного холодно

Сербский блокирующий Петар Крсманович, на протяжении трёх сезонов выступавший за сургутский «Газпром-Югра», прокомментировал расставание с клубом. Ранее стало известно, что волейболист продолжит карьеру в итальянской «Пьяченце».
«Было очень приятно работать в Сургуте, красивый город, хотя для меня немного холодно. Здесь отличная команда, профессиональные люди, сильный чемпионат. Помимо всего прочего, видите, что я научился говорить и писать по-русски. Три года я был частью клуба, буду всегда вспоминать это время с удовольствием», — цитирует Крсмановича официальный сайт клуба.
Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.
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