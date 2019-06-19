Урсов: в «Газпроме-Югра» я начал играть в мужской волейбол

Волейболист Кирилл Урсов рассказал, каким ему запомнится время, проведённое в сургутском «Газпроме-Югра».

«После Сургута у меня остались только положительные эмоции! Это клуб, в котором я дебютировал в Суперлиге, в котором я начал играть в мужской волейбол. Но и помимо волейбола я научился здесь очень многому. Повезло с атмосферой в команде: меня здесь отлично встретили, все эти годы помогали, учили, поддерживали. Хотелось бы сказать каждому, с кем я работал, большое спасибо! Отдельно хочу поблагодарить Рафаэля Талгатовича Хабибуллина, он дал мне шанс, поверил в меня. Клубу желаю только лучшего, буду следить за ним. Спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживали нас всегда, не только после побед», — цитирует Урсова официальный сайт клуба.

Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.