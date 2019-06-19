Дрюс – о танцах на скамейке запасных: так мы поддерживаем игроков в сборной США

Американская волейболистка Андреа Дрюс после победы над командой Нидерландов со счётом 3:2 в матче Лиги наций рассказала о важности достигнутого результата, а также прокомментировала свои танцы на скамейке запасных во время поединков.



«Сегодня я сыграла лучше, чем вчера (улыбается). В принципе довольна своей игрой. В игре бывают взлёты и падения, невозможно показывать всё время свои 100%, идеальный волейбол. Помогло, что мы решили задачу, обеспечили себе выход в «Финал шести». Это дало немного свободы, раскрепостило. Теперь можно сосредоточиться на каких-то элементах в игре, дать молодым игрокам почувствовать, что это за турнир.



Вчера я была суперзвездой на скамейке запасных? (Смеется.) Да, это очень важно для нас. Эти танцы, с одной стороны, поддерживают тех, кто на площадке, дают энергию всей команде США, а с другой стороны, мы остаёмся разогретыми, не остываем, так что всегда готовы выйти на площадку без раскачки», — передаёт слова волейболистки корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.