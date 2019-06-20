Олимпийский чемпион Обмочаев покинул «Белогорье»

Олимпийский чемпион 2012 года либеро Алексей Обмочаев покинул белгородское «Белогорье», сообщает корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков. Где продолжит карьеру 30-летний волейболист, пока неизвестно.

В марте 2016 года Алексей был отстранён от участия в тренировках и матчах московского «Динамо» за нарушение дисциплины. В январе 2017 года он был включён в заявку «Белогорья».

Обмочаев — двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, победитель Лиги чемпионов, Кубка ЕКВ и Кубка вызова. В составе сборной России Алексей также выиграл Кубок мира и Универсиаду. Обмочаев также выступал за «Нефтехимик», «Динамо-Янтарь» и «Зенит-Казань».

Белгородский клуб завершил сезон на шестой позиции в российской Суперлиге.