Олимпийский чемпион Обмочаев покинул «Белогорье»
Олимпийский чемпион 2012 года либеро Алексей Обмочаев покинул белгородское «Белогорье», сообщает корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков. Где продолжит карьеру 30-летний волейболист, пока неизвестно.
В марте 2016 года Алексей был отстранён от участия в тренировках и матчах московского «Динамо» за нарушение дисциплины. В январе 2017 года он был включён в заявку «Белогорья».
Обмочаев — двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, победитель Лиги чемпионов, Кубка ЕКВ и Кубка вызова. В составе сборной России Алексей также выиграл Кубок мира и Универсиаду. Обмочаев также выступал за «Нефтехимик», «Динамо-Янтарь» и «Зенит-Казань».
Белгородский клуб завершил сезон на шестой позиции в российской Суперлиге.
Обмочаев: «Белогорье» тренировалось в 5:30 по нашему времени
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