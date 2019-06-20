4 российские пары стартовали на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу

В Удонтхани (Таиланд) стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу для игроков в возрастной категории U21. Россия в турнире представлена четырьмя парами.



В квалификации Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов одержали три победы и вышли в основной этап соревнований. На старте группового этапа они проиграли бразильцам Рафаэлю Лиме и Ренато Лиме — 0:2 (15:21, 16:21), а затем обыграли чилийский дуэт Доргетт/Иглесиас – 2:0 (21:14, 21:14).



Сергей Горбенко и Василий Иванов в первом туре группового этапа уступили немецкой паре Зова/Пфретцнер — 1:2 (19:21, 21:18, 13:15).

У женщин квалификацию преодолели Александра Ганенко и Анастасия Фролова. В первом туре основного раунда они проиграли бразильянкам Витории де Соузе и Виктории Лопес – 1:2 (32:34, 27:25, 12:15).



Мария Бочарова и Мария Воронина в первом туре победили канадский дуэт Торуп/Флетчер – 2:0 (21:12, 21:16).