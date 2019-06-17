Российские «пляжники» Василенко и Осипов завоевали бронзу чемпионата Европы U18

В Бадене (Австрия) завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков в возрастной категории до 18 лет. Россияне Анатолий Василенко и Иван Осипов завоевали бронзу.

В полуфинальной встрече они уступили словенскому дуэту Рок Мозич/Рок Брачко со счётом 0:2 (17:21, 15:21), а в противостоянии за третье место обыграли испанскую пару Сауседо/Юсте (Испания) – 2:0 (27:25, 22:20).

Россиянки Мария Бочарова и Елизавета Губина в финальном поединке одержали победу над представительницами Испании Таней Морено Матвеевой и Аной Вергарой со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 16:14).

Вчера, 16 июня, россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве. В матче за третье место они обыграли соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского со счётом 2:1 (21:19, 17:21, 16:14).