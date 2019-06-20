Куркаев: ящики с пивом у нас в раздевалках не стоят, как бывает у хоккеистов

Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев рассказал, чем главный тренер Туомас Саммельвуо отличается от предыдущих наставников национальной команды.

«У него очень много общения с игроками. Он самый контактный среди них. Помимо тренировок и теоретических занятий у Туомаса бывает много индивидуальных бесед. У него есть авторитет и власть, но он ищет подход к игрокам и выстраивает отношения через общение.



Его идея достаточно проста – уважение друг к другу, доверие и полная самоотдача в работе. У всех бывают плохие дни, но важно всем остальным поддержать партнёра, чтобы он ушёл от негатива и вновь включился в продуктивную работу. Иногда может не быть желания работать, но если ты уважаешь партнёров по команде, должен делать это через не могу.

Мы собрались из разных клубов, у каждого свои взгляды, но мы в кратчайшие сроки должны сплотиться, стать единым целым, большой семьей. Думаю, у нас это получается. Все доверяют Туомасу, потому что видят, каким он сделал «Кузбасс». Думаю, там была проделана колоссальная работа. Ребята из Кемерово распространяют эту позитивную энергию в сборной, играют важную роль в коллективе. Например, Игорь Кобзарь может эмоционально завести всю команду. В сборной России тренеру должно быть даже легче, потому что есть гимн и флаг. Это мощный объединяющий фактор. Думаю, для каждого играть в сборной — большая честь. И каждый хочет оставить своё имя в истории. Для этого нужно прикладывать максимальные усилия.



Бороться за каждый мяч в каждом розыгрыше – философия такая. Мы должны стать более цепкой командой за счёт блока и защиты, чтобы даже с хорошего приёма соперник не мог нас разбить», — цитирует Куркаева «Спорт Бизнес Online».

Куркаев также прокомментировал слова капитана сборной России по хоккею Ильи Ковальчука, который признался, что после любой игры выпивает три банки пива по 0,33.



«Начнём с того, что никаких запретов у нас нет. Если завтра выходной день, то теоретически можно позволить себе пиво. Каждый сам выбирает – пить или не пить. Это вопрос уважения друг к другу и к работе. Конечно, это не приветствуется, и тренеры не хотели бы, чтобы кто-то выпивал. Ящики с пивом у нас в раздевалках точно не стоят, как это бывает в хоккее. Возможно, хоккеистам с их нагрузками и метаболизмом литр пива помогает расслабиться, но в волейболе это не принято. Хотя бывают исключения – после выигранных турниров пиво может появиться на командном ужине по инициативе тренера, в этом нет ничего особенного», — сказал Куркаев.