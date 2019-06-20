«Пляжники» Стояновский и Красильников оценили итоги жеребьёвки ЧЕ в Москве

Российские «пляжники» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников прокомментировали результаты жеребьёвки чемпионата Европы, который пройдёт в Москве с 5 по 11 августа. Они попали в группу B, где сыграют с дуэтами Адриан Хайдрих/Мирко Герсон (Швейцария), Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (Нидерланды), Филипп Арне Бергманн/Янник Хармс (Германия).
«Группа у нас достаточно ровная, все команды хорошего уровня, всех мы знаем, будем играть с удовольствием. Я рад, что чемпионат Европы будет проходить в Москве: при своих болельщиках, на домашних турнирах я показываю результаты лучше, чем в других странах. Надеюсь, что и сейчас будет так же», — цитирует Стояновского официальный сайт «Факела».
«Играть при своих трибунах – это, конечно, серьёзная ответственность, но при этом болельщики дают большой заряд энергии, который порой решает исход матча. Будем стараться показать хороший уровень волейбола и завоевать золотые медали», — сказал Красильников.
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