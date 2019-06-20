Ларсон: мы заставили девушек из Таиланда атаковать на высоких мячах

Волейболистка сборной США Джордан Ларсон прокомментировала победу в матче с командой Таиланда на этапе Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:17).
«Сегодня нам удалось хорошо отработать блоком, выиграли много мячей этим элементом. Заставили девушек из Таиланда атаковать на высоких мячах. Готовились, разбирали игру этой команды, и это принесло свои плоды.
Следующая задача — «Финал шести», он уже через неделю, постараемся выступить там как можно лучше. Сегодня, то есть завтра рано утром, возвращаемся в США, а потом полетим в Китай. В этом турнире много перелётов, нужно подготовиться и физически, и психологически", — передаёт слова Ларсон корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
В «Финал шести» также вышли сборные Бразилии, Италии, Китая, Турции и Польши.
- 20 июня 2019
-
16:44
-
16:02
-
15:58
-
15:21
-
14:38
-
14:10
-
13:06
-
12:51
-
12:40
-
12:36
-
12:13
-
11:32
-
11:17
-
10:26
-
10:21
-
09:21
-
09:17
-
09:07
-
09:01
- 19 июня 2019
-
20:29
-
20:23
-
19:49
-
19:16
-
19:05
-
18:15
-
17:33
-
16:54
-
16:19
-
15:54
-
14:15
-
13:15
-
12:16
-
11:23
-
11:17
-
10:35