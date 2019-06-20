Ларсон: мы заставили девушек из Таиланда атаковать на высоких мячах

Волейболистка сборной США Джордан Ларсон прокомментировала победу в матче с командой Таиланда на этапе Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:17).

«Сегодня нам удалось хорошо отработать блоком, выиграли много мячей этим элементом. Заставили девушек из Таиланда атаковать на высоких мячах. Готовились, разбирали игру этой команды, и это принесло свои плоды.



Следующая задача — «Финал шести», он уже через неделю, постараемся выступить там как можно лучше. Сегодня, то есть завтра рано утром, возвращаемся в США, а потом полетим в Китай. В этом турнире много перелётов, нужно подготовиться и физически, и психологически", — передаёт слова Ларсон корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

В «Финал шести» также вышли сборные Бразилии, Италии, Китая, Турции и Польши.