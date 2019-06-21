Игрок сборной Нидерландов: мы доминировали на протяжении всей игры с Россией

Волейболистка сборной Нидерландов Марит Балкестейн-Гротхейс прокомментировала победу в матче с командой России на этапе Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 3:0 (25:12, 27:25, 25:17).

«В конце второго сета нам удалось агрессивно подавать, давить на сборную России подачей. Очень здорово, что нам удался такой камбэк. После него, конечно, нам было намного легче. В целом мы доминировали на протяжении всей игры. Хорошо сыграли.



Очень понравилось в Екатеринбурге. Фанаты классные, всегда очень круто играть здесь», — передаёт слова Балкестейн-Гротхейс корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Сборная Нидерландов заняла 11-е место в турнирной таблице, команда России стала 14-й. В «Финал шести» вышли сборные Китая, США, Бразилии, Италии, Турции и Польши.