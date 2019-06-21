Женская сборная России заняла 14-е место в Лиге наций

Вчера, 20 июня, завершился предварительный этап женской Лиги наций. Первое место в турнирной таблице заняла сборная Китая. Команда России, выигравшая 3 матча из 15, стала 14-й.
Лига наций. Женщины. Пятый этап. Третий тур
Россия — Нидерланды — 0:3 (12:25, 25:27, 17:25).
Таиланд — США — 0:3 (13:25, 20:25, 17:25).
Япония — Доминиканская Республика — 2:3 (17:25, 23:25, 26:24, 28:26, 10:15).
Южная Корея — Польша — 3:1 (25:8, 22:25, 25:20, 25:16).
Германия — Болгария — 3:0 (25:21, 25:20, 25:13).
Китай — Сербия — 3:0 (25:16, 25:17, 25:17).
Бельгия — Италия — 3:2 (12:25, 25:20, 16:25, 25:14, 15:10).
Турция — Бразилия — 3:2 (25:23, 24:26, 25:20, 23:25, 16:14).
Турнирная таблица
1. Китай – 12 побед — 3 поражения (35 очков, сеты — 37:12).
2. США – 12-3 (35, сеты — 39:17).
3. Бразилия – 11-4 (35).
4. Италия – 11-4 (34).
5. Турция – 11-4 (32).
6. Польша – 9-6 (26).
7. Бельгия – 8-7 (22).
8. Доминиканская Республика – 8-7 (21).
9. Япония – 7-8 (22).
10. Германия – 7-8 (21).
11. Нидерланды – 6-9 (20).
12. Таиланд – 5-10 (16).
13. Сербия – 5-10 (15).
14. Россия – 3-12 (10).
15. Южная Корея – 3-12 (9).
15. Болгария – 2-13 (7).
В «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, вышли сборные Китая, США, Бразилии, Италии, Турции и Польши.
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