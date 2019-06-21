Принято решение о возрождение команды «Динамо-2» (Москва)

В московском «Динамо» по завершении сезона было принято решение о возрождении волейбольной команды «Динамо-2». В предстоящем сезоне команда будет выступать в Высшей лиге «А».
Вторая команда «Динамо» существовала с начала 2000-х годов, когда «Динамо-МГФСО-Олимп» выступало сначала в первой лиге, а затем в Высшей лиге «Б». В 2007 году команда дебютировала в Высшей лиге «А».
Среди ярких игроков «Динамо-2» тех лет выделяются Сергей Антипкин, Дмитрий Щербинин и Алексей Самойленко. По итогам сезона 2011 года было принято решение о формировании турнира молодёжных команд, в результате чего коллектив «Динамо-2» стал основой молодёжной команды «Динамо-Олимп».
«Исходя из соображений формирования полноценной вертикальной структуры волейбольного клуба, в «Динамо» принято решение о возрождении команды «Динамо-2», которая станет связующим звеном между молодёжным коллективом и основной командой «Динамо». Важной задачей для столичного «Динамо» станет выстраивание игровой вертикали «Динамо-Олимп» — «Динамо-2» — «Динамо», именно поэтому возглавить вторую команду поручено Игорю Чутчеву (главный тренер) и Александру Чёрному (второй тренер), которые в минувшем сезоне работали в тренерском штабе основной команды и хорошо знакомы с требования главного тренера «Динамо» Константина Брянского», — говорится в сообщении.
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