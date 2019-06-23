Российские «пляжницы» Бочарова и Воронина — в финале молодёжного чемпионата мира
В Удонтхани (Таиланд) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу для игроков U21. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина пробились в финал турнира. В 1/2 финала они взяли верх над немецким дуэтом Свенья Мюллер/Сара Шульц со счётом 21:17, 21:18.
В решающем противостоянии Бочарова и Воронина сыграют с Викторией Лопес Перейра Тоста и Виторией де Соуза Родригес из Бразилии.
Изначально Россия в турнире была представлена четырьмя парами. Помимо Бочаровой и Ворониной, участие в соревнованиях также приняли Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов, Сергей Горбенко/Василий Иванов и Александра Ганенко/Анастасия Фролова.
Чемпионат мира по пляжному волейболу для игроков не старше 21 года завершится сегодня, 23 июня.
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