Бочарова и Воронина — вторые на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу в Таиланде

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина стали вторыми на чемпионате мира по пляжному волейболу для игроков U21, который проходит в Таиланде.

Российский дуэт в финале проиграл Виктории Лопес Перейра Тоста и Витории де Соуза Родригес из Бразилии со счётом 21:17, 15:21, 13:15.

В матче за бронзовые награды представительницы Испании Даниэла Альварес Мендоза/Мария Белен Каро Маркес де Акуна выиграли у немок Свеньи Мюллер и Сары Шульц — 21:10, 21:18.

Изначально Россия в турнире была представлена четырьмя парами. Помимо Бочаровой и Ворониной, участие в соревнованиях также приняли Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов, Сергей Горбенко/Василий Иванов и Александра Ганенко/Анастасия Фролова.

Чемпионат мира по пляжному волейболу для игроков не старше 21 года заканчивается сегодня, 23 июня.