Мужская сборная Турции выиграла Евролигу

Мужская сборная Турции стала победителем Евролиги. В финальном матче турки обыграли команду Беларуси со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). В матче за третье место эстонцы проиграли голландцам — 0:3 (22:25, 16:25, 16:25).

«Финал четырёх» состоялся в Таллине (Эстония). Самым полезным игроком финала был назван связующий и капитан сборной Турции Арслан Экши, который ранее выступал за новосибирский «Локомотив».

Сборные Турции и Беларуси сыграют в Кубке претендентов, победитель которого получит возможность выступить в Лиге наций — 2020.

Победителем женской Евролиги стала команда Чехии. В финале чешки победили хорваток со счётом — 3:1 (18:25, 25:15, 25:22, 25:22). В матче за третье место сборная Беларуси обыграла испанок — 3:0 (26:24, 25:17, 25:18).