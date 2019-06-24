Мужская сборная Турции выиграла Евролигу
Мужская сборная Турции стала победителем Евролиги. В финальном матче турки обыграли команду Беларуси со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). В матче за третье место эстонцы проиграли голландцам — 0:3 (22:25, 16:25, 16:25).
«Финал четырёх» состоялся в Таллине (Эстония). Самым полезным игроком финала был назван связующий и капитан сборной Турции Арслан Экши, который ранее выступал за новосибирский «Локомотив».
Сборные Турции и Беларуси сыграют в Кубке претендентов, победитель которого получит возможность выступить в Лиге наций — 2020.
Победителем женской Евролиги стала команда Чехии. В финале чешки победили хорваток со счётом — 3:1 (18:25, 25:15, 25:22, 25:22). В матче за третье место сборная Беларуси обыграла испанок — 3:0 (26:24, 25:17, 25:18).
Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций
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