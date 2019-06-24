Н. Иванов: у Соколова и Пенчева могут возникнуть проблемы с адаптацией в России

Знаменитый болгарский связующий Николай Иванов оценил перспективы в российской Суперлиге соотечественников — доигровщиков Тодора Скримова («Енисей») и Розалина Пенчева («Белогорье»), а также диагонального Цветана Соколова («Зенит-Казань»).
«Хорошо, что болгарские волейболисты будут играть в одном из сильнейших европейских чемпионатов. У Скримова уже есть опыт выступления в России за «Нову», ему будет легче. У Соколова и Пенчева могут возникнуть некоторые проблемы с адаптацией, но, думаю, они быстро привыкнут к российской действительности.
Сильные качества Цветана Соколова всем известны. Это известный бомбардир, который уже играл в топовых командах под давлением. Это не будет для него сюрпризом в Казани. Розалин Пенчев ещё развивается. Он хорош в атаке и на подаче, но должен добавить в приёме. В чемпионате России много сильных подающих – это поможет ему вырасти», — цитирует Иванова «Спорт Бизнес Online».
Действующим чемпионом России является кемеровский «Кузбасс».
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