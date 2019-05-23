Соколов: в первом сете казанский «Зенит» нас просто размазал

Болгарский диагональный Цветан Соколов поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов в составе итальянского клуба «Любе Чивитанова». В финале подопечные Фердинандо де Джорджи обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:1 (16:25, 25:15, 25:12, 25:19).

«Перед началом второго сета мы говорили только о том, что нужно потерпеть. В первой партии „Зенит“ убивал нас подачей и блоком. Мы не понимали, что происходит. Нас просто размазали, мы ничего не могли поделать. В атаке ничего не получалось. Но мы понимали, что так здорово соперник не будет подавать всю игру. В итоге мы справились с напряжением и стали играть в свой волейбол», — приводит слова Соколова Bgdnes.

Цветан продолжит карьеру в казанском «Зените».