Соколов: в первом сете казанский «Зенит» нас просто размазал
Болгарский диагональный Цветан Соколов поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов в составе итальянского клуба «Любе Чивитанова». В финале подопечные Фердинандо де Джорджи обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:1 (16:25, 25:15, 25:12, 25:19).
«Перед началом второго сета мы говорили только о том, что нужно потерпеть. В первой партии „Зенит“ убивал нас подачей и блоком. Мы не понимали, что происходит. Нас просто размазали, мы ничего не могли поделать. В атаке ничего не получалось. Но мы понимали, что так здорово соперник не будет подавать всю игру. В итоге мы справились с напряжением и стали играть в свой волейбол», — приводит слова Соколова Bgdnes.
Цветан продолжит карьеру в казанском «Зените».
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