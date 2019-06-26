«Енисей» подписал контракт с украинским доигровщиком

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 29-летним украинским доигровщиком Яном Ерещенко. Ранее волейболист выступал за харьковский «Локомотив» (2007-2015), сургутский «Газпром-Югра» (2015/16) и белгородское «Белогорье» (2016-2018).

В сезоне-2017/18 Ерещенко стал вторым по результативности игроком белгородской команды и помог «Белогорью» завоевать Кубок ЕКВ. В минувшем сезоне он выступал за турецкий «Архави», а затем вернулся в российскую Суперлигу и вторую часть сезона защищал цвета уфимского «Урала».

В начале июня «Енисей» подписал соглашение с болгарским доигровщиком Тодором Скримовым.

«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.