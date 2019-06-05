Доигровщик сборной Болгарии перешёл в «Енисей»

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с болгарским доигровщиком Тодором Скримовым. В сезоне-2017/18 он защищал цвета новокуйбышевской «Новы», а затем перешёл в итальянский клуб «Вибо Валентия».

29-летний волейболист в чемпионате России провёл 27 матчей и набрал 295 очков. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром «Вибо Валентии», набрав 277 очков в 26 встречах. Команда заняла 12-е место в чемпионате Италии.



Ранее Тодор выступал за итальянский «Милан». Также в его послужном списке выступления за французский «Пари Воллей» и итальянскую «Латину». В 2011 году Скримов дебютировал в сборной Болгарии.

«Кстати, нашего новичка можно посмотреть в деле на этапах Лиги наций. А уже 23 июня ему предстоит сыграть в составе своей команды против сборной России. Добре дошли, Тодор!» — говорится в сообщении.