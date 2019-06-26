Алекно: до января Вербов будет только тренером, а потом посмотрим

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно сообщил, что либеро Алексей Вербов вошёл в тренерский штаб команды.



«У меня есть контракт главного тренера на следующий сезон, Алексей будет моим ассистентом. У него будет больше доверия, чем раньше. Я могу не присутствовать на каком-то выездном матче с тяжёлым перелётом, но всё равно буду контролировать ситуацию. Хочется немного посмотреть на всё со стороны. Может, Алексей добавит свежести, новые методы в работе. Вы его хорошо знаете. Он более демократичен и обладает огромной мотивацией доказать, что он на правильном пути.

Я вижу у него все предпосылки стать хорошим тренером. Мы много говорим о молодых кадрах, и если им не помогать – как игрокам, так и тренерам – будет тяжело. Когда-то мне во Франции доверили команду, чему я сейчас очень благодарен. Это не значит, что я отпускаю «Зенит» в свободное плавание. Мы согласовали с президентом клуба, что, если команда не играет, тренировочный процесс построен неправильно, в Казани меня держать никто не будет.

Вроде бы он решил, что завершает карьеру, но, может, какая-то недосказанность ему мешает. Его уход и для нас может быть проблемой, хотя я надеюсь на двух молодых либеро. Плюс Алексея не покидает мысль об Олимпиаде. Тренер сборной Саммельвуо сказал, что будет рад видеть его в команде. Пока есть решение, что до января Вербов будет только тренером, а потом посмотрим. Я ему так посоветовал.



Если наши либеро не будут справляться, а он захочет побороться за поездку на Олимпиаду, то он поможет нам во второй части сезона. Но Алексей должен себя слушать, а не нас. Нужно же готовиться, а в 40 лет тяжело каждый день тренироваться, заставлять себя работать. Поэтому мы посмотрим на его готовность и необходимость. Пока он будет тренером на 100 процентов», – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

Ранее стало известно, что Вербов будет готовить вторую сборную России к Универсиаде в Неаполе.