Бывший помощник Алекно стал главным тренером «Академии-Казань»
Александр Серебренников, с 2008 года работавший ассистентом главного тренера казанского «Зенита» Владимира Алекно, возглавил «Академию-Казань», выступающую в Высшей лиге «А», сообщает «Спорт Бизнес Online».
«Серебренников будет главным тренером нашего фарм-клуба – «Академии». Он много лет работал в системе «Зенита», и его опыт будет полезен. Будем уделять большее внимание нашей молодёжи. Через ту же «Академию» прошли Андрей Сурмачевский, Лоран Алекно и Алексей Кононов. Три игрока – уже огромный результат. До них были Иван Демаков, Виктор Полетаев», – сказал Алекно.
В прошлом сезоне «Академия-Казань» заняла 10-е место в Высшей лиге «А», выиграв 20 из 48 матчей.
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