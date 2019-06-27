Ярёменко: условия проживания и питания сборной России в Австралии плохие

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яремёнко сообщил, что мужская сборная России в Брисбене (Австралия) проживает в плохих условиях. 28-30 июня подопечные Туомаса Саммельвуо в этом городе сыграют в рамках пятого этапа Лиги наций.

Завтра, 28 июня, россияне встретятся с австралийцами, 29-го — с аргентинцами, 30-го — с китайцами.

«В Брисбене есть проблемы с организацией. Менеджеры доложили мне, что условия проживания и питания в студенческом кампусе не соответствуют уровню турнира. Так оставлять это нельзя. Наши ребята ко всему привыкшие, но если условия плохие, значит они плохие», — приводит слова Яремёнко РИА «Новости».

Мужская сборная России занимает четвёртое место в турнирной таблице, команда Австралии — 13-е.

Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций