Доигровщик Ботин вернулся в «Динамо-ЛО»

«Динамо-ЛО» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с доигровщиком новокуйбышевской «Новы» Антоном Ботиным. Он выступал за коллектив из Ленинградской области с 2014 года и помог команде в 2016 году выйти в Суперлигу.

Ранее Ботин играл также за «Феникс» из Смоленска (2008/09), МГТУ (2009-2012), краснодарское «Динамо» (2012/13) и «Грозный» (2013/14). В 2017 году он стал серебряным призёром Универсиады.

За четыре года в «Динамо-ЛО» Антон провёл 181 матч и был капитаном команды. В сезонах-2015/16 и 2016/17 Ботин становился лучшим бомбардиром «Динамо-ЛО».

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.