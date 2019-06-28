Тренер мужской сборной России Бузато будет помогать женской команде

Тренер мужской сборной России итальянец Серджио Бузато не отправился с командой на пятый этап Лиги наций, который пройдёт в Австралии с 28 по 30 июня. Он будет помогать женской сборной России, которая готовится к участию в олимпийской квалификации. Отборочные матчи пройдут в августе в Калининграде.

«Так решило руководство федерации. В женском волейболе времена сейчас не самые хорошие, все переживают за будущее команды. Возможно, сейчас тот момент, когда Серджио там нужен больше, чем здесь. Впереди непростой отбор на Олимпиаду.

Когда он вернётся в мужскую сборную? Мы в надежде, что как только выполнит свою миссию в женской сборной. Помимо того что Бузато суперпрофессионал и замечательный человек, он ещё из тех людей, кто всех заряжает позитивом. Такие нам необходимы", — цитирует генерального менеджера сборной России Сергея Тетюхина «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Бузато также вошёл в тренерский штаб московского «Динамо».

Тетюхин — об условиях проживания сборной в Австралии: такого ещё нигде не было