Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Леон: выступая за сборную России, я бы играл только за деньги

Леон: выступая за сборную России, я бы играл только за деньги
Волейбол / Сборная России 0

Бывший доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон рассказал, почему отказался от предложения выступать за сборную России. Кубинец Леон с июля получит право защищать цвета сборной Польши. Ожидается, что он примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Соперниками действующих чемпионов мира будут команды Франции, Словении и Туниса.

«Мне предлагали играть за сборную России, но подробности я раскрывать не буду. Играть за деньги и играть сердцем — две разные вещи. Выступая за Россию, я бы играл только за деньги. Я сразу ответил, что это так не работает», — приводит слова Леона Sportowe Fakty.

В минувшем сезоне Вильфредо выступал за итальянскую «Перуджу» и стал серебряным призёром Серии А.

Леон в сборной Польши может сыграть на позиции диагонального
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент