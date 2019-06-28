Леон: выступая за сборную России, я бы играл только за деньги
Бывший доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон рассказал, почему отказался от предложения выступать за сборную России. Кубинец Леон с июля получит право защищать цвета сборной Польши. Ожидается, что он примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Соперниками действующих чемпионов мира будут команды Франции, Словении и Туниса.
«Мне предлагали играть за сборную России, но подробности я раскрывать не буду. Играть за деньги и играть сердцем — две разные вещи. Выступая за Россию, я бы играл только за деньги. Я сразу ответил, что это так не работает», — приводит слова Леона Sportowe Fakty.
В минувшем сезоне Вильфредо выступал за итальянскую «Перуджу» и стал серебряным призёром Серии А.
Леон в сборной Польши может сыграть на позиции диагонального
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