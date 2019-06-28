Леон: в России слишком много пьют, а потом дерутся

Бывший доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон рассказал о впечатлениях, которые у него остались от России.
«Россия известна тем, что люди там слишком много пьют, а потом дело доходит до драки. За четыре года я видел немало драк. Когда подобное начиналось, я говорил себе: пусть дерутся, я вмешиваться не буду. Тот, кто начинает их разнимать, скорее сам получает по голове, чем действительно останавливает драку.
Раньше я слышал немало о том, как русские употребляют. Некоторые вещи меня больше не поражали. Хотя я был удивлён, увидев, как много алкоголя употребляется на вечеринках и с какой скоростью в России пьют. Тост следует за тостом. Я не из тех, кто напивается ради веселья, поэтому со своими коллегами в России я не соревновался. Я предпочитал менее крепкие напитки», — цитирует Леона Sportowe Fakty.
В минувшем сезоне Леон играл за итальянскую «Перуджу».
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