Семёнов и Лешуков победили в первом туре чемпионата мира по пляжному волейболу

В Гамбурге (Германия) стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу. Россию на турнире представляют четыре мужские и две женские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Игорь Величко/Максим Худяков, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.

В первом туре группового этапа Лешуков и Семёнов обыграли представителей Катара Ассама Ахмеда Махмуда и Тамера Абдельрасула со счётом 2:0 (21:15, 21:14).

Сегодня, 28 июня, свой первый матч на чемпионате мира также проведут Красильников и Стояновский.

30 июня

Лешуков/Семёнов (Россия) — Аллен/Слик (США).

2 июля

Лешуков/Семёнов (Россия) — Алисон/Альваро Фильо (Бразилия).