Худяков и Величко уступили в первом матче ЧМ по пляжному волейболу в Гамбурге

Российский дуэт Максим Худяков/Игорь Величко проиграл в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия).

Россияне уступили полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку со счётом 10:21, 21:23.

В следующем туре Худяков и Величко 30 июня встретятся с представителями США Джейкобом Гиббом и Тейлором Крэббом.

Команды, которые заняли первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьим, выйдут в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.

Общий призовой фонд чемпионата мира, который завершится 7 июля, составляет $ 1 млн. Победители в каждой из сеток получат $ 60 тыс., 1600 баллов в зачёт мирового рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) и путёвки на Олимпиаду 2020 года в Токио.