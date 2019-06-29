Красильников и Стояновский досрочно вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Россию на турнире представляют четыре мужские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив и Игорь Величко/Максим Худяков.
В матче второго тура группового этапа соревнований Красильников и Стояновский уверенно обыграли итальянский дуэт Марко Каминати/Алекс Раньери со счётом 2:0 (21:16, 21:18). Это вторая победа Красильникова и Стояновского в группе С, ранее они взяли верх над японцами Юсуке Исииму и Юю Агебу со счётом 2:0 (21:10, 21:13).
В заключительном туре россиянам за первое место в подгруппе предстоит сыграть с австрийской парой Клеменс Допплер/Александр Хорст. Обе пары досрочно обеспечили себе место в плей-офф.
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