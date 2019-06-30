«Пляжницы» Бочарова и Воронина выиграли молодёжный чемпионат Европы U20

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина стали победительницами молодёжного чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу, который проходит в Гётеборге (Швеция). В финале Бочарова и Воронина нанесли поражение голландской паре Раёса Шун/Эми ван Дрил со счётом 2:0 (21:19, 21:16). Встреча продолжалась всего полчаса.

Шун и ван Дрил ранее не пустили в полуфинал соревнований вторую российскую пару, Кристину Кукушкину и Елизавету Лудкову (2:0).

Бронзовыми призёрами стали представительницы Испании Даниэла Альварес Мендоса и Таня Морено.

В соревнованиях мужчин единственная российская пара Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов в четвертьфинальном матче уступила дуэту из Германии Бенедикт Сагстеттер/Руди Шнайдер (0:2).