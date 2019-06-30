Лешуков и Семёнов потерперли первое поражение на ЧМ по пляжному волейболу

В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. В соревнованиях мужчин Россию на турнире представляют четыре пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив и Игорь Величко/Максим Худяков.

Во втором туре группового этапа Лешуков и Семёнов потерпели поражение от американской пары Уильям Аллен/Стаффорд Слик со счётом 1:2 (21:13, 25:27, 12:15). В первом туре россияне обыграли представителей Катара Ассама Ахмеда Махмуда и Тамера Абдельрасула со счётом 2:0 (21:15, 21:14).

После двух туров Лешуков и Семёнов занимают второе место в группе Е, опережая американцев по дополнительным показателям.

В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также ещё четыре дуэта, занявшие в своих квартетах третье место с лучшими дополнительными показателями.