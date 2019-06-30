Величко и Худяков потерпели второе поражение на ЧМ по пляжному волейболу

В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. В соревнованиях мужчин Россию на турнире представляют четыре пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив и Игорь Величко/Максим Худяков.

Во втором туре группового этапа Величко и Худяков потерпели поражение от американской пары Якоб Джибб/Тэйлор Крэбб со счётом 0:2 (15:21, 14:21). В первом туре россияне уступили полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку со счётом 0:2 (10:21, 21:23).

После двух туров Лешуков и Семёнов занимают четвёртое место в группе G. В заключительном матче в подгруппе россияне сразятся за третье место с парой Виейто/Кайрус, представляющей Уругвай.



В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также ещё четыре пары, занявшие в своих квартетах третьи места с лучшими дополнительными показателями.