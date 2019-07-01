Маркова: в Питере собирается классная команда

Доигровщица Анастасия Маркова прокомментировала подписание контракта с санкт-петербургской «Ленинградкой». Ранее она защищала цвета саратовского «Протона».
«Ни для кого не секрет, что в прошлом сезоне у «Протона» было много проблем, к концу сезона ситуация более-менее стабилизировалась. Но давайте прошлое оставим в прошлом и будем двигаться вперёд — к новым целям и задачам.
В Питере собирается классная команда, игроки высокого профессионального уровня, наверняка будут интересные задачи, очень бы хотелось, чтобы всё получилось воплотить.
Санкт-Петербург — город невероятной красоты, с потрясающей архитектурой и большим количеством исторически знаковых мест. До этого все мои поездки в Питер были в рамках спортивных выездов с командами, и город я видела в основном из окна автобуса. Конкретного культурно-туристического плана нет. Конечно, знакомство с городом начну с таких мест, как Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Эрмитаж. Если получится, выберусь в Петергоф», — цитирует Маркову официальный сайт клуба.
В минувшем розыгрыше Суперлиги «Ленинградка» стала восьмой.
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