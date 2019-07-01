Стояновский и Красильников одержали третью победу на ЧМ по пляжному волейболу

На чемпионате мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия), состоялись два матча с участием российских спортсменов.
В матче третьего тура в группе С Олег Стояновский и Вячеслав Красильников одержали победу над австрийцами Клеменсом Допплером и Александером Хорстом со счётом 2:0 (24:22, 21:11). Для россиян это третья победа на групповом этапе. Они вышли в плей-офф с первого места в подгруппе. Соперники россиян в 1/16 финала определятся позднее.
Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали первую победу, выиграв в матче второго тура в группе J у немецкой пары Ларс Флюгген/Нильс Элерс – 2:0 (21:17, 21:19). В первом туре Лямин и Мыськив уступили соперникам из Мексики (0:2).
В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы и ещё четыре пары, занявшие в своих квартетах третьи места с лучшими дополнительными показателями.
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