Волейболисты Илья Власов и Юрий Бережко стали амбассадорами ZASPORT

Официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT представил новых амбассадоров бренда. Ими стали волейболисты московского «Динамо» — олимпийский чемпион, чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов Юрий Бережко и победитель Лиги наций, чемпион Европы Илья Власов.
«Наше главное вдохновение — это спортсмены, их стремление к высоким достижениям. Амбассадоры бренда ZASPORT — отличные примеры для подражания!» — сказала Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT.
«У спортсмена всегда должны быть цели. Если их нет, я считаю, надо заканчивать с карьерой. Я участвовал и в Олимпийских играх, и в чемпионатах мира и Европы и могу с уверенностью сказать, что в жизни есть и победы, и поражения, но надо всегда верить в то, что ты делаешь, – вставать, тренироваться и идти к наилучшему результату вместе со своей командой, даже если что-то не получается. Мне близка идеология ZASPORT — “стиль победителя – в каждом из нас”. Когда преодолеваешь себя, становишься чемпионом”, — отметил Бережко.
«Мне очень приятно стать амбассадором бренда ZASPORT, экипировщика олимпийской команды России. Здорово, что компания поддерживает молодых спортсменов. Я слежу за трендами и в спортивной, и в повседневной одежде и с удовольствием выступаю в «Динамо» в форме от ZASPORT. Да и вне зала я предпочитаю вещи casual-стиля за их удобство, функциональность и комфорт. И для меня очень важно, что в ZASPORT широкая размерная линейка и я с моим ростом 2,09 могу найти себе одежду”, — признался Власов.
Также ZASPORT продолжает сотрудничество с чемпионками мира по художественной гимнастке Диной и Ариной Авериными.
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