«Пляжницы» Уколова и Бирлова одержали первую победу на чемпионате мира

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия) обыграли колумбиек Диану Риос и Юли Айялу со счётом 2:0 (21:18, 21:14).
Для Евгении и Екатерины это первая победа на турнире. Ранее они проиграли американкам Келли Клес и Саре Спонсил – 0:2 (8:21, 16:21) и канадкам Саре Паван и Мелиссе Умане-Паредес — 1:2 (21:18, 17:21, 13:15).
Россиянки заняли третье место в группе.
Команды, которые заняли первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьим, выйдут в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.
Женские соревнования на чемпионате мира завершатся 6 июля.
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