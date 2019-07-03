«Пляжницы» Уколова и Бирлова пробились в плей-офф чемпионата мира в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. В третьем туре группового этапа россияне Игорь Величко и Максим Худяков проиграли уругвайцам Маурисио Себастьяно Виейто и Марко Кайрусу Лукарелли со счётом 1:2 (21:19, 16:21, 13:15). Для российской пары это поражение стало третьим кряду.
В первом туре Игорь и Максим уступили полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку со счётом 0:2 (10:21, 21:23), а во втором потерпели поражение от американской пары Джейкоб Джибб/Тэйлор Крэбб со счётом 0:2 (15:21, 14:21).
Величко и Худяков заняли четвёртое место в группе G и не смогли выйти в плей-офф.
В 1/16 пробились россиянка Евгения Уколова и Екатерина Бирлова. В раунде «лаки-лузеров» они обыграли австралиек Беккару Палмер и Николь Лэйрд со счётом 2:1 (19:21, 21:13, 15:13). В плей-офф также вышли россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.
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