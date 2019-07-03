Стал известен окончательный состав сборной России на Универсиаду

Сборная России 5 июля стартует на Универсиаде в Неаполе (Италия). Стал известен окончательный состав команды Алексея Вербова на эти соревнования. В заявку вошли 12 игроков.
Состав сборной России на Универсиаду-2019
Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Порошин («Белогорье»).
Диагональные: Кирилл Клец («Тироль»), Дмитрий Яковлев («Динамо-ЛО»).
Блокирующие: Максим Белогорцев («Ярославич»), Алексей Кононов («Зенит-Казань»), Александр Мельников («Динамо»).
Доигровщики: Денис Богдан («Факел»), Роман Пакшин («Академия-Казань»), Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).
Либеро: Семён Кривитченко («Зенит» Санкт-Петербург).
5 июля россияне сыграют с португальцами, 6-го — с Южной Кореей, 7-го — с Китаем, 8-го — с США.
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