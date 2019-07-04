«Енисей» подписал контракт с блокирующей Куликовой

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 25-летней центральной блокирующей Татьяной Куликовой.
Волейболистка начинала карьеру в молодёжной команде «Динамо-Казань», где выступала с 2010 по 2013 год. Она также играла и за основную команду. Затем Куликова защищала цвета «Импульса» (Волгодонск), «Воронежа», а с 2015 года выступала за «Самрау-УГНТУ» (Уфа) в Высшей лиге «А».
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».
В 1/16 финала Кубка вызова «Енисей» сыграет с венгерским УТЕ. Первые матчи этого этапа соревнований пройдут 3-5 декабря, ответные — 17-19 декабря.
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