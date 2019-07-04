Юринская: обидно, что всё так неудачно получилось в Лиге наций

Доигровщица сборной России и калининградского «Локомотива» Татьяна Юринская поделилась впечатлениями от выступления в Лиге наций. Подопечные Вадима Панкова выиграли 3 матча из 15 и заняли 14-е место в турнирной таблице.

«Конечно, тот факт, что результата нет, настроения не добавляет. Но для меня выступления за сборную России в любом случае большой опыт. Ведь я, по сути, впервые играла на таком уровне.



В прошлом году я на площадку выходила эпизодически. Вот в нынешней Лиге наций играла уже регулярно. Конечно, обидно, что всё так неудачно получилось. Чем объяснить? Много молодых игроков было в команде, сыгранности не хватало. Но впереди у нас важные турниры – олимпийский отбор, чемпионат Европы. Надеюсь, там мы выступим лучше. Правда, мне ещё надо попасть в состав», — цитирует Юринскую официальный сайт «Локомотива».

Действующим победителем Лиги наций является сборная США.