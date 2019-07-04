Юринская: мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов

Доигровщица Татьяна Юринская прокомментировала подписание контракта с калининградским «Локомотивом». 23-летняя волейболистка ранее выступала за «Динамо» (Краснодар) и «Заречье-Одинцово» (Московская область).
«Чувствую ли себя игроком «Локомотива»? Пока ещё не до конца. Вот когда переберусь в Калининград, познакомлюсь со всеми поближе… Вольюсь, как говорится, в коллектив. Практически со всеми пересекалась – и в клубах, и в сборной. В том числе и с молодёжью – Лерой Шевчук, Юлей Бровкиной. Осталось только познакомиться с легионерами – Аной Клегер, Бояной Живкович.
Получив предложение от «Локо», практически не сомневалась. Всё-таки «Локомотив» — команда очень высокого уровня. Будет участвовать в Лиге чемпионов. Мне очень хочется сыграть в этом турнире. Да и атмосфера на матчах в Калининграде потрясающая! Дворец спорта отличный. Так что переход в «Локомотив» — это шаг вперёд для меня!» — цитирует Юринскую официальный сайт клуба.
В составе сборной России Татьяна выступала в Лиге наций 2019 года. Подопечные Вадима Панкова заняли 14-е место.
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