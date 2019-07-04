Женские сборные Бразилии и США вышли в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Бразилии в своём первом матче в «Финале шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) одолела команду Польши со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10). Для представительниц Европы это поражение стало вторым кряду.
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B
Бразилия — Польша — 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10).
В первом матче сборная Польши в четырёх сетах проиграла команде США. Таким образом, сборные Бразилии и США гарантировали себе выход в полуфинал. Завтра, 5 июля, в очной встрече эти команды определят, кто из них займёт первое место в группе B.
Сборная США является действующим победителем Лиги наций. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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