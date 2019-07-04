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Женские сборные Бразилии и США вышли в полуфинал Лиги наций

Женские сборные Бразилии и США вышли в полуфинал Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная Бразилии в своём первом матче в «Финале шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) одолела команду Польши со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10). Для представительниц Европы это поражение стало вторым кряду.

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B
Бразилия — Польша — 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10).

В первом матче сборная Польши в четырёх сетах проиграла команде США. Таким образом, сборные Бразилии и США гарантировали себе выход в полуфинал. Завтра, 5 июля, в очной встрече эти команды определят, кто из них займёт первое место в группе B.

Сборная США является действующим победителем Лиги наций. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Лига наций (ж)
04 июля 2019, четверг. 10:00 МСК
Бразилия
3 : 2
22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10
Польша
Женская сборная США победила Польшу в «Финале шести» Лиги наций
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