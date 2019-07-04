Бывшая волейболистка казанского «Динамо» подала жалобу в FIVB на «Алтай»

Бывшая волейболистка казанского «Динамо» Наталья Маммадова, в минувшем сезоне выступавшая в составе усть-каменогорского “Алтая”, рассказала о скандальном разрыве контракта с этим клубом. С «Алтаем» она стала чемпионкой Казахстана и завоевала Кубок страны

«Когда начались разногласия с руководством? Весной, во время серии плей-офф чемпионата страны, у меня случилась травма в полуфинале, которая не позволила мне выходить на площадку. Там же, в Талдыкоргане, меня обследовали и поставили диагноз надрыв прямой мышцы живота. Лечение было назначено консервативное, без хирургического вмешательства. Нужен был покой в течение двух недель. Так что к клубному чемпионату Азии я восстановилась и была готова помочь команде. Но вдруг ни с того ни с сего главный тренер клуба Юрий Панченко объявил, что по решению руководства клуба я отстранена от тренировок. В разговоре со спортивным директором “Алтая” Досжаном Уалхановым мне было заявлено, что клуб намерен расторгнуть со мной контракт из-за моей травмы. Более того, меня стали возить по разным частным врачам в Усть-Каменогорске, которые ставили немыслимые диагнозы — от разрыва мениска до разрыва крестообразных связок колена. Но ведь в таком случае я должна была быть в гипсе и передвигаться на костылях!



После возвращения команды из Китая с клубного чемпионата Азии, куда меня не взяли, мне вновь заявили о необходимости разорвать со мной контракт. Но теперь все ранее выданные медицинские справки были уничтожены, а меня обвинили в нарушении условий контракта. Пришлось мне самой поехать в Талдыкорган и восстанавливать там медицинское заключение. Тогда я и решила бороться за своё честное имя.



С моим агентом мы составили претензию, которую отправили в Международную федерацию волейбола. Теперь до окончания разбирательства клуб “Алтай” не сможет регистрировать трансферы по новым легионерам. Вообще, в моей карьере было немало клубов, но с таким отношением к игрокам я столкнулась впервые», — цитирует Маммадову Time.kz.