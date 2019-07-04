Женская сборная Турции вышла в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Италии в своём первом матче в «Финале шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) проиграла команде Турции со счётом 0:3 (21:25, 15:25, 21:25). Сборная Турции одержала вторую победу подряд в финальном раунде и вышла в полуфинал турнира.
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа A
Италия — Турция — 0:3 (21:25, 15:25, 21:25).
Завтра, 5 июля, вторую путёвку в полуфинал в очной встрече разыграют команды Китая и Италии. Из группы B в полуфинал вышли сборные Бразилии и США.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь 3 матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.
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