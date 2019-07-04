Российские «пляжники» Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала ЧМ в Гамбурге

Никита Лямин и Тарас Мыськив преодолели 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге. Российская пара победила представителей Австралии Клеменса Допплера и Александера Хорста со счётом 2:1 (21:14, 15:21, 16:14).



Ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, обыграв представителей Чехии Ондржея Перусича и Давида Швейнера со счётом 2:0 (21:13, 29:27).

В плей-офф мужского розыгрыша турнира также вышла российская пара Илья Лешуков/Константин Семёнов.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в четвертьфинал.

Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.