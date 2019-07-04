Россияне Семёнов и Лешуков вышли в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков победили в первом раунде плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу, они обыграли поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка – 2:0 (21:13, 21:17).

Ранее Никита Лямин и Тарас Мыськив преодолели 1/16 финала. Российская пара победила представителей Австралии Клеменса Допплера и Александера Хорста со счётом 2:1 (21:14, 15:21, 16:14).



Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, обыграв представителей Чехии Ондржея Перусича и Давида Швейнера со счётом 2:0 (21:13, 29:27).



В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в четвертьфинал.



Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.