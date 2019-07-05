«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ЧМ в Гамбурге
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала они обыграли представителей США Джейкоба Гибба и Тэйлора Крэбба со счётом 2:0 (21:13, 21:18).
За выход в полуфинал соревнований Красильников и Стояновский поспорят с победителями противостояния Энрико Росси/Адриан Игнасио Карамбула (Италия) — Робин Зайдль/Филипп Валлер (Австрия).
В 1/8 финала также сыграют российские пары Илья Лешуков/Константин Семёнов и Никита Лямин/Тарас Мыськив.
В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала.
Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.
«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧМ в Гамбурге
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