«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ЧМ в Гамбурге

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала они обыграли представителей США Джейкоба Гибба и Тэйлора Крэбба со счётом 2:0 (21:13, 21:18).



За выход в полуфинал соревнований Красильников и Стояновский поспорят с победителями противостояния Энрико Росси/Адриан Игнасио Карамбула (Италия) — Робин Зайдль/Филипп Валлер (Австрия).



В 1/8 финала также сыграют российские пары Илья Лешуков/Константин Семёнов и Никита Лямин/Тарас Мыськив.



В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала.



Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.

«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧМ в Гамбурге