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«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧМ в Гамбурге

«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧМ в Гамбурге
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). На старте плей-офф они обыграли представителей Чехии Ондржея Перусича и Давида Швейнера со счётом 2:0 (21:13, 29:27).

За выход в четвертьфинал Красильников и Стояновский поспорят с победителями противостояния Джейкоб Гибб/Тэйлор Крэбб (США) — Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания).

В плей-офф мужского турнира также вышли российские пары Илья Лешуков/Константин Семёнов и Никита Лямин/Тарас Мыськив.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в четвертьфинал.

Чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге завершится 7 июля.

Макрогузова и Холомина пробились в 1/4 финала ЧМ по пляжному волейболу
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